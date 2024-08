Morata, l’attaccante ANSIOSO di cominciare al Milan: il MESSAGGIO fa sognare i tifosi – FOTO

Morata è pronto a cominciare la sua nuova avventura al Milan. Il messaggio dello spagnolo che fa sognare i tifosi

Tra qualche giorno Morata inizierà ad allenarsi a Milanello con il Milan, ma lo spagnolo non vede già l’ora di incominciare la sua nuova avventura in maglia rossonera.

Ieri ha pubblicato sui social una foto con le maglie numero 7 in vendita nello store del Diavolo. In didascalia al post il messaggio: Non vedo l’ora