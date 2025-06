Morata Milan, l’ex attaccante rossonero spiazza tutti sul futuro! L’ha detto, vuole quella squadra

Morata Milan, lo spagnolo, attualmente in prestito al Galatasaray, sogna di tornare in Spagna e in particolare di firmare con il Getafe

Intervistato dal Chiringuito de Jugones, Alvaro Morata, trasferitosi al Galatasaray nel calciomercato Milan dello scorso gennaio, ha fatto importanti dichiarazioni in vista del prossimo futuro.

PAROLE – «Ho ancora sei mesi al Galatasaray, ma dopo non so cosa succederà. Certo, mi piacerebbe tornare in Spagna. Niente offerte dal Siviglia? Non è vero, almeno che io sappia. Ma il Siviglia è un club enorme e come potrei escluderlo. Farò tutto il possibile per giocare per il Getafe».