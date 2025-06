Morata Milan, ritorno di fiamma con Max Allegri in panchina? No! Adesso è davvero vicino a questa squadra di Serie A. Le ultimissime notizie

Intervenuto in una live su Youtube Fabrizio Romano ha fatto il punto su tutte le questioni più calde collegate al Milan, specialmente fronte calciomercato. Di seguito le sue parole su Alvaro Morata.

MORATA – «Il Como si è mosso in maniera importante per Alvaro Morata. Fabregas e l’attaccante sono in contatto costante: posso confermarvi che non farà parte del progetto di Massimiliano Allegri».