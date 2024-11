Morata e Jovic, nessun caso per il Milan: la situazione dei due attaccanti verso la Juve. Ecco cosa filtra sulle loro condizioni

Morata e Jovic non sono un caso per il Milan. Il primo sta bene e domani, da regolamento, potrà giocare con la Spagna. E’ scontato, quindi, che sarà regolarmente a disposizione di Fonseca per il big match da ex contro la Juve dopo l’assenza col Cagliari.

Il secondo è alle prese con la pubalgia e, seppur convocato dalla Serbia, non è andato in Svizzera, bensì è rimasto a Belgrado a lavorare. Da qui poi tornerà a Milano. A fornire i dettagl della situazione e delle condizioni dei due attaccantni è Luca Bianchin a Gazzetta.it.