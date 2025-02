Morata, l’ex Milan si presenta al Galatasaray: «Impressionante l’accoglienza, darò tutto me stesso. Una cosa mi ha colpito»

Morata, l’ex attaccante del Milan si è presentato ai suoi nuovi tifosi del Galatasaray: grande accoglienza per lo spagnolo

Intervenuto ai canali ufficiali del Galatasaray, Morata, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «È stato davvero impressionante vedere l’accoglienza che mi hanno riservato. Prima di arrivare, ho guardato i video dei tifosi del Galatasaray. Non vedevo l’ora di vederli. Sono molto soddisfatto. Vorrei ringraziare tutti coloro che sono venuti ad accogliermi. Farò del mio meglio finché indosserò la maglia del Galatasaray. Sono molto felice di venire perché questo è un club molto grande. Spero che riusciremo a raggiungere tutti i nostri obiettivi in ​​campionato, in coppa e in Europa League. Non vedo l’ora di riunirmi ai miei compagni di squadra e di aiutarli. Ho parlato con il tecnico. Ho ricevuto messaggi anche da alcuni dei miei compagni di squadra. Voglio conoscerli il prima possibile. Voglio vedere dal vivo l’atmosfera che si respira allo stadio il prima possibile. Posso promettere che darò tutto me stesso in campo e combatterò per la maglia».