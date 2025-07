Morata Como, si attende l’ufficialità: ecco quando si può chiudere tra Milan e Galatasaray

Condividi via email

Morata Como alle battute finali. Ecco quando si potrebbe risolvere la questione tra Milan e Galatasaray

Il mercato del Milan continua a muoversi con decisione e, dopo le indiscrezioni sui grandi nomi in entrata, si definiscono anche le uscite. La situazione relativa a Álvaro Morata, l’attaccante spagnolo di proprietà dei rossoneri, sta per giungere a una svolta imminente. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, la questione tra il Diavolo e il Galatasaray per la risoluzione del prestito del giocatore si risolverà a brevissimo, con ogni probabilità già nella giornata odierna.

Questa accelerazione è un passo fondamentale per il futuro di Morata, che sembra destinato a vestire la maglia del Como nella prossima stagione. L’accordo tra il club lariano, neopromosso in Serie A, e il Milan è infatti già stato raggiunto. Allo stesso modo, anche il giocatore spagnolo, noto per la sua esperienza internazionale e la sua capacità di giocare sia da punta centrale che da esterno, ha già dato il suo benestare al trasferimento.

Le Ultime Formalità tra Milan e Galatasaray

La chiave di volta dell’intera operazione risiede nella risoluzione anticipata del prestito che lega attualmente Morata al Galatasaray. Il giocatore, che ha trascorso l’ultima stagione in Turchia, rientrerà così formalmente a Milano prima di essere nuovamente girato al Como. Si tratta, come sottolineato dalla fonte, di “pura formalità”, segno che le parti hanno già trovato un’intesa di massima e stanno limando gli ultimi dettagli burocratici.

Per il Como, guidato dal tecnico spagnolo Cesc Fàbregas, l’arrivo di Morata rappresenterebbe un colpo di mercato di grande importanza. L’attaccante porterebbe esperienza e qualità a una squadra che si appresta ad affrontare il difficile campionato di Serie A. La sua presenza in campo garantirebbe un punto di riferimento offensivo di alto livello e una risorsa preziosa per raggiungere l’obiettivo della salvezza.

Per il Milan, invece, la definizione di questa operazione permette di sfoltire la rosa e di concentrarsi sui prossimi obiettivi in entrata, liberando risorse e spazi. La gestione dei giocatori rientrati dai prestiti è un aspetto cruciale in questa fase del mercato, e la rapida soluzione della vicenda Morata è un segnale di efficienza da parte della dirigenza rossonera. La Serie A si prepara ad accogliere Morata, questa volta con la maglia del Como, pronto a dare il suo contributo alla causa lariana.