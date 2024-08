Morata, l’attaccante del Milan SQUALIFICATO dalla Uefa, il MOTIVO della decisione dopo gli Europei

Morata, neo attaccante del Milan, è stato squalificato dalla Uefa dopo la finale degli Europei con la Spagna, il motivo

La UEFA ha deciso: Álvaro Morata, attaccante del Milan, e Rodri Hernández sono stati squalificati per una partita a causa dei loro cori durante la celebrazione per la vittoria degli Europei della Spagna. Luis de la Fuente non potrà quindi contare né sull’attaccante né sul centrocampista per la prima delle due sfide in programma a settembre, quando la Roja giocherà in Nations League contro la Serbia (5 settembre).

Come riportato da TMW la UEFA aveva aperto un fascicolo contro i due giocatori della Nazionale spagnola facendo riferimento all’articolo 55 del Regolamento Disciplinare: Morata e Rodri erano stati accusati di cattiva condotta per aver intonato un coro contro Gibilterra (“Gibilterra è Spagna”, nella fattispecie). Proprio la Federazione di Gibilterra si è detta soddisfatta della decisione della UEFA riguardo ai due nazionali spagnoli.