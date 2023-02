Morace: «Serve ancora qualche altro risultato importante al calcio femminile». Le parole dell’ex ct della Nazionale

Carolina Morace, ex ct dell’Italia Femminile ed ex giocatrice, ha parlato durante il corso di formazione Politiche Strategiche delle società calcistiche organizzato durante il calciomercato a Roma, parlando del movimento del calcio femminile.

Ecco le sue parole: «È un gioco in espansione, ma per poter ottenere qualche altro risultato importante serve ancora maggior sviluppo, senza affidarsi alla casualità, perché il caso – e lo abbiamo visto – non esiste. Negli ultimi anni sono emerse tante ragazze giovani, non sono ancora esplose, ma ce ne sono alcune che possono arrivare, e anni fa non succedeva: il professionismo è stato un buon passo, ma servono poi anche dei main sponsor come accade in Inghilterra, Paese che, come altri europei, è maggiormente scelto da calciatrici importanti, perché comunque gli sponsor fanno la differenza: ti permettono di offrire qualcosa in più. Poi si può pensare ai diritti tv, ma anche in questo caso: la RAI non ha i diritti del calcio maschile, non sarebbe stato il caso acquistasse quelli del femminile?».