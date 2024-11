Monza Milan, l’AIA non fa sconti a Feliciani dopo l’errore sul gol di Dani Mota: clamorosa decisione sull’arbitro

Monza Milan, l’AIA è pronto a sospendere Feliciani dopo l’errore sul gol annullato a Dani Mota nella sfida di sabato sera

Come riportato dal Corriere della Sera, è in arrivo una pesante decisione dell’AIA dopo la gara di sabato sera tra Monza e Milan.

Ai vertici arbitrali non è piaciuta al direzione di Feliciani in Monza-Milan, match che si è giocato sabato e che si è concluso con la vittoria per 1-0 del Diavolo, e per questo verrà fermato. Il gol di Mota sullo 0-0 era da convalidare.