Monza Milan, turnover per Pioli: previsti almeno quattro cambi rispetto al Rennes. A cosa pensa il tecnico

Archiviata la bella e importante vittoria in Europa League contro il Rennes, per il Milan è già tempo di rituffarsi in campionato, con la sfida di domenica in casa del Monza. Pioli prepara almeno quattro cambi rispetto all’impegno di ieri.

Come riportato da Tuttomercatoweb, infatti, il tecnico rossonero dovrebbe lanciare dal primo minuto Thiaw in difesa, Bennacer a centrocampo e Chukwueze e Jovic in attacco.