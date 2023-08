Stasera il Milan affronterà in amichevole il Monza nel trofeo Silvio Berlusconi. De Ketelaere verso l’esclusione dai convocati?

Questa sera andrà in scena il primo Trofeo “Silvio Berlusconi”. All’U-Power Stadium di Monza, la squadra di Raffaele Palladino sfiderà il Milan nel primo memorial dedicato all’ex presidente biancorosso e rossonero degli anni 80-90.

Un match al quale secondo quanto riportato da Milannews potrebbe non prendere parte De Ketelaere. Il belga è vicino all’Atalanta e potrebbe non esser convocato per la partita.