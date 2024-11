Monza Milan: dove vedere il match, orario e probabili formazioni. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Allo U-Power Stadium di Monza si giocherà la gara valevole per l’11ª giornata di Serie A tra Monza-Milan. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.

Orario e dove vederla in tv

Monza-Milan si gioca alle ore 20.45 di sabato 2 novembre per l’undicesima giornata di campionato di Serie A. Verrà trasmessa su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky e su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone. Sarà visibile in streaming anche su Sky GO per i clienti Sky e su NOW TV.