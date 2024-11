Monza Milan, Curva Sud in sciopero? Conferme sul motivo, la ricostruzione

Monza Milan, la Curva Sud è uscita dopo soli 10 minuti dall’inizio del match: piovono conferme sul motivo, la ricostruzione

Nel corso del primo tempo della sfida tra Monza e Milan di ieri sera, e precisamente dopo 10 minuti, parte della Curva Sud ha abbandonato lo stadio. Questa la ricostruzione di Calcio e Finanza:

PAROLE – «Il Milan di Paulo Fonseca centra la prima vittoria in trasferta della stagione e lo fa grazie al gol di Tijjani Reijnders sul tramonto del primo tempo della sfida di Monza e permette di riprendere la corsa in campionato e di prepararsi al meglio in vista della difficilissima trasferta al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Ma quando l’olandese insacca di testa alle spalle di Stefano Turati, la parte centrale della curva che ospita i tifosi rossoneri è sorprendentemente vuota. Una situazione che si è verificata dopo i primissimi minuti di partita e che è andata avanti fino al triplice fischio. Il motivo? In un primo momento si pensava alla prosecuzione della protesta, sospesa in occasione di Milan-Napoli, che la Curva Sud e gli altri Milan Club organizzati stanno portando avanti da diverse settimane contro le decisioni della società rossonera in materia di biglietti garantiti a questi gruppi di tifosi. Ma invece, da quanto si è appreso durante la stessa partita di Monza, la decisione del cuore della Curva Sud di lasciare il proprio settore è arrivata per solidarietà nei confronti di una cinquantina di ultras che non erano stati fatti entrare allo UPower Stadium. Una decisione, che sarebbe stata presa dai vertici del tifo organizzato rossonero, che hanno chiesto a chi volesse rimanere a seguire la partita di disporsi sui lati della curva. Da quel momento non si sono più sentiti i cori di incitamento che avevano accompagnato i primissimi minuti della partita. All’esterno, infine, non si sono registrati episodi spiacevoli, grazie anche al controllo effettuato dalle forze dell’ordine».