Monza Lecce 0-0, l’Udinese strapazza l’Empoli 3-0. Il resoconto dei match delle 15

Monza Lecce 0-0, l’Udinese abbatte l’Empoli con un secco 3-0: di seguito il resoconto delle due gare delle 15 in Serie A

Monza e Lecce non si fanno male: all’U-Power Stadium ne esce uno 0-0 che non sorprende dato che per lunghi tratti del match sembra aver prevalso la paura di perdere nelle due compagini, che solamente in alcuni frangenti hanno cercato con insistenza il gol.

Fondamentale e convincente successo per l’Udinese contro l’Empoli, sconfitto sabato scorso dal Milan, nella 25^ giornata di Serie A. La squadra di Runjaic vince 3-0 grazie alla straordinaria doppietta di Jurgen Ekkelenkamp, un gol per tempo per lui, e alla rete nel finale di gara di Florian Thauvin che fissa il risultato finale al BluEnergy Stadium.