Monza, Galliani punta un altro big: tentazione Edin Dzeko

Spunta una clamorosa destinazione in Serie A per Edin Dzeko: anche il Monza sarebbe interessato al bosniaco

Anche il Monza potrebbe entrare nella corsa per Edin Dzeko. Secondo quanto riportato daSport Mediaset, Adriano Galliani vuole chiudere un grande colpo in attacco per la squadra brianzola e avrebbe già contattato l’entourage del bosniaco per capire le possibilità di un affare.

L’attaccante è in uscita dall’Inter, che non si opporrebbe quindi ad una cessione.