Monza, complimenti via social al Milan e non solo – FOTO

Il Monza ha pubblicato un post su Twitter in cui si complimenta con alcuni club di Serie A che hanno raggiunto i propri obiettivi

All’Inter lo scudetto, Milan, Atalanta e Juventus in Champions League all’ultimo respiro. Qualcosa era scontato, qualcos’altro un po’ meno. Al Napoli, per esempio, è sfumato tutto all’ultimo respiro.

Ciò che non è affatto scontato sono i complimenti delle rivali. Il Monza non la è poiché giocherà ancora in Serie B l’anno prossimo ma la società ha voluto comunque fare i complimenti ai club di A che hanno raggiunto i propri obiettivi: