Monza, si ferma Carlos Augusto: da valutare per la sfida contro il Milan. Le ultime dal Monza, prossima avversaria di campionato dei rossoneri

Nel corso dell’allenamento di rifinitura del Monza contro il Bologna, Carlos Augusto, esterno del Monza, si è fermato.

Per questo motivo, non è stato convocato per la sfida di oggi contro il Bologna per un affaticamento muscolare; è da valutare in vista del match contro il Milan di sabato.