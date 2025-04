Montolivo a Sky: «Bravo Conceicao a capire una cosa in Udinese Milan»

Montolivo a Sky Calcio Club ha parlato così di Udinese-Milan, spendendo parole positive per le scelte di Conceicao

Riccardo Montolivo, ex calciatore di Milan e Fiorentina, ai microfoni di Sky Calcio Club, ha detto la sua su quanto visto a Udine venerdì sera.

LE PAROLE – «A Udine il Milan ha trovato un grande equilibrio, ed è già una notizia visti i recenti risultati. Hanno saputo sfruttare le potenzialità dei loro top come Theo e Leao, e non è scontato. Se hai giocatori che sono contropiedisti, allora creati le opportunità per farlo, ma non solo sporadicamente, devi farlo sempre. Bravo Conceiçao a capire questo».