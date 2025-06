Montolivo tra ricordi, rimpianti e il “Caso Gattuso”: Le confessioni a Sky Sport

Montolivo, ex capitano del Milan, si è confessato in una lunga intervista a Sky Sport: tutte le dichiarazioni

L’ex capitano del Milan, Riccardo Montolivo, oggi apprezzato opinionista di Sky Sport, ha ripercorso alcuni momenti salienti della sua carriera e toccato temi delicati nel corso di una recente intervista a Sky Calcio l’Originale. Tra i vari argomenti, Montolivo non ha evitato di parlare del suo burrascoso addio al Milan e del complicato rapporto con l’allora tecnico Gennaro Gattuso, rivelando dettagli e sensazioni finora inedite.

Modric al Milan: Una Questione di Qualità e Fisicità

Uno dei temi caldi affrontati da Montolivo riguarda la possibile, seppur mai concretizzatasi, suggestione Luka Modric al Milan. L’ex centrocampista rossonero ha espresso un parere chiaro sulla compatibilità del fuoriclasse croato con il calcio italiano e con l’organico milanista: “Modric dovrà essere aiutato da centrocampisti fisici. Ma la sua qualità, classe e talento in Serie A non ce l’ha nessuno“. Una dichiarazione che sottolinea la stima incondicabile per le doti tecniche di Modric, evidenziando al contempo la necessità di un equilibrio tattico per valorizzarne al meglio le caratteristiche in un campionato spesso improntato sull’intensità fisica.

Firenze vs. Milano: Anni Belli Contro Anni Complicati

Interrogato sui suoi ricordi più felici tra l’esperienza a Firenze e quella a Milano, Montolivo non ha esitato a mostrare una netta preferenza per il periodo trascorso in Toscana. “A Firenze ho vissuto anni bellissimi, sicuramente migliori rispetto a quelli al Milan“, ha affermato con una punta di amarezza. La sua permanenza in rossonero è stata, a suo dire, particolarmente complessa: “In rossonero ho passato anni complicati. Abbiamo cambiato diverse proprietà, tanti allenatori.. non è stato facile“. Una frase che riassume perfettamente la difficile transizione vissuta dal Milan negli anni post-Berlusconi, un periodo caratterizzato da una instabilità societaria e tecnica che ha inevitabilmente influito sulle prestazioni e sull’ambiente all’interno dello spogliatoio. Montolivo è stato, in un certo senso, un simbolo di quel periodo di difficoltà e ricostruzione, spesso caricandosi sulle spalle il peso delle aspettative in un contesto non semplice.

Il “Caso Gattuso”: Richiesta di Spiegazioni Mai Avute

Il momento più toccante e atteso dell’intervista è stato senza dubbio quello relativo al rapporto con Gennaro Gattuso. L’addio di Montolivo al Milan, avvenuto nell’estate del 2019, è stato accompagnato da un alone di mistero e da voci su un presunto allontanamento “forzato” dal gruppo da parte dell’allora tecnico. Montolivo ha confermato in parte queste sensazioni, esprimendo il desiderio di ottenere finalmente delle risposte. “Rapporto con Gattuso? Io lo saluterei, avrei un rapporto cordiale, però gli chiederei perché si è comportato così con me, gli chiederei una spiegazione che non ho mai avuto..”. Questa dichiarazione apre uno squarcio su una ferita ancora aperta per l’ex centrocampista. La richiesta di una spiegazione denota un profondo bisogno di chiarezza e comprensione su un episodio che evidentemente lo ha segnato. Nonostante il desiderio di mantenere un rapporto cordiale, traspare il peso di una vicenda mai del tutto chiarita, che ha lasciato Montolivo con dei quesiti irrisolti riguardo alla gestione del suo fine carriera in rossonero. Le parole di Montolivo gettano nuova luce su un addio che, all’epoca, era stato oggetto di numerose speculazioni, confermando la sensazione di un mancato chiarimento tra le parti.

Le parole di Riccardo Montolivo a Sky Calcio l’Originale offrono uno spaccato interessante sulla sua carriera e sui retroscena del mondo del calcio, confermando il suo ruolo non solo di ex calciatore ma anche di attento osservatore delle dinamiche di questo sport.