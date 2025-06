Nuovo CT Italia, Gattuso in pole per la panchina? Arriva lo sferzante giudizio di Montolivo

Nuovo CT Italia, Rino Gattuso in pole per la panchina della Nazionale: Riccardo Montolivo esprime un giudizio negativo sull’ex Milan

Ieri sera, durante la puntata di “Calciomercato – L’Originale”, trasmissione sportiva di spicco che anima le serate degli appassionati di calcio, l’attenzione era tutta puntata sulla sempre più concreta possibilità che Gennaro Gattuso assuma la guida della Nazionale Italiana. Notizie fresche e indiscrezioni di mercato indicano un incontro imminente, previsto già per la prossima settimana, tra l’ex centrocampista e il presidente federale Gabriele Gravina. L’obiettivo è chiaro: mettere nero su bianco l’accordo, formalizzando una nomina che, se confermata, rappresenterebbe un punto di svolta significativo per gli Azzurri.

A commentare le vicende e a offrire la propria prospettiva in studio c’era un volto ben noto al calcio italiano, Riccardo Montolivo. L’ex capitano del Milan, figura di spicco nel panorama calcistico degli ultimi anni, ha condiviso il divano con gli altri opinionisti, ma la sua presenza ha assunto un sapore particolare data la sua storia personale con Gennaro Gattuso. Non è un segreto che il rapporto tra i due, quando Gattuso sedeva sulla panchina rossonera, sia stato tutt’altro che idilliaco. Anzi, si sono registrati screzi importanti, culminati con la perdita della fascia di capitano per Montolivo e un suo progressivo allontanamento dalla rosa titolare, finendo praticamente fuori dai piani tecnici.

Montolivo, con la sua consueta schiettezza, non ha lesinato commenti sulla situazione. Interpellato sulla possibile nomina di Gattuso, ha ammesso senza mezzi termini: “Diciamo che non è una persona che gode della mia stima“. Una dichiarazione forte e diretta, che sottolinea la profondità delle incomprensioni e delle divergenze avute con l’ex compagno di squadra e poi allenatore. È una frase che, nella sua sinteticità, racchiude un passato professionale burrascoso e che inevitabilmente alimenta la curiosità su cosa sia realmente accaduto tra i due. L’eco di quel periodo difficile al Milan è ancora forte, e le parole di Montolivo ne sono una chiara testimonianza.

Tuttavia, nonostante le personali riserve e il bagaglio di esperienze negative, l’ex centrocampista ha mostrato una maturità e un attaccamento ai colori azzurri che vanno oltre le vicende individuali. Di fronte al bene superiore della Nazionale, Montolivo ha infatti aggiunto, con un tono più conciliante e proiettato al futuro: “Ovviamente spero che con l’Italia faccia il meglio possibile“. Questa frase evidenzia il senso di responsabilità e il patriottismo sportivo che dovrebbero sempre contraddistinguere coloro che hanno rappresentato o rappresentano il calcio italiano. È un augurio di successo che, pur provenendo da una persona che non nutre stima per il futuro CT, testimonia la priorità assoluta data al rendimento della squadra nazionale.

La vicenda Gattuso-Montolivo offre uno spaccato interessante su come le dinamiche personali e le incomprensioni pregresse possano intrecciarsi con le grandi nomine del calcio, ma anche su come il senso di appartenenza e l’amore per la maglia possano superare le ruggini individuali. La potenziale nomina di Gattuso come nuovo CT è un tema caldo, e le reazioni dei “veterani” del calcio come Montolivo aggiungono ulteriori sfumature e spunti di riflessione a un dibattito già acceso. L’Italia attende con ansia di capire se sarà davvero Gattuso a guidare gli Azzurri verso i prossimi impegni, sperando che, al di là delle opinioni personali, possa ottenere i migliori risultati possibili per la nostra Nazionale.