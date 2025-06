Nuovo CT Italia, imminente l’accordo con Gattuso! Staff da urlo, c’è anche un altro ex Milan

Nuovo CT Italia, Gravina e Gattuso hanno concordato i termini per l’imminente firma sul contratto: Rino sarà il post Spalletti

Cresce l’attesa in casa Azzurra: Gennaro Gattuso è ormai ad un passo dal diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Le voci che si rincorrevano da giorni, e che avevano già infiammato il dibattito sportivo, trovano sempre più concretezza, tanto che l’annuncio ufficiale sembra essere questione di ore. A confermare l’imminente fumata bianca sono le ultimissime indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio, il noto esperto di calciomercato di Sky Sport, che ha fornito dettagli cruciali sull’accordo ormai raggiunto.

L’incontro decisivo tra Gattuso e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, avvenuto nella giornata di giovedì 12 giugno, ha prodotto riscontri estremamente positivi. L’intesa di massima è stata trovata, e ora si tratta solo di limare gli ultimi dettagli contrattuali, un’operazione che verrà finalizzata nel corso della prossima settimana. Un’attesa che tiene con il fiato sospeso i tifosi, desiderosi di capire le prossime mosse di una Nazionale che ha bisogno di ritrovare nuovo slancio e identità.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, l’accordo tra Gattuso e la FIGC dovrebbe prevedere inizialmente un contratto annuale. Una scelta dettata dalla necessità di puntare con decisione alla qualificazione per il prossimo Mondiale, un obiettivo primario e imprescindibile. Se l’Italia dovesse centrare questo traguardo fondamentale, il progetto tecnico con “Ringhio” alla guida si prolungherebbe automaticamente, delineando una visione a più ampio respiro per il futuro della Nazionale. L’allenatore è atteso a Roma proprio la settimana prossima per apporre la firma sul suo nuovo contratto, dando il via ufficiale a questa nuova avventura.

Ma la novità più interessante, e che testimonia la volontà di costruire un progetto ambizioso e articolato, riguarda lo staff tecnico e le nuove figure che affiancheranno Gattuso, ex Milan. Si profila un cambio di rotta significativo, con l’inserimento di personalità di spicco del calcio italiano. Un ruolo di grande importanza sarà ricoperto da Cesare Prandelli, ex CT della Nazionale, che avrà l’incarico di coordinamento tra il settore giovanile della Federazione e i vivai dei club. Una figura strategica per garantire un flusso continuo di talenti e una linea comune nella formazione dei giovani calciatori.

Inoltre, lo staff di Gattuso si arricchirà di un nome di peso come Leonardo Bonucci. L’ex capitano della Juventus e colonna della Nazionale, reduce da una carriera ricca di successi, porterà la sua enorme esperienza e la sua leadership all’interno del gruppo Azzurro. La sua presenza è vista come un valore aggiunto fondamentale per trasmettere ai giocatori i valori e la mentalità vincente.

Non è tutto. L’intenzione è quella di coinvolgere altri ex Azzurri per dare un contributo concreto al “Club Italia” e per ridisegnare la struttura federale. I nomi che circolano con insistenza, sempre secondo le fonti di Gianluca Di Marzio, sono quelli di Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta. Due ex campioni del Mondo che potrebbero mettere a disposizione le loro competenze e la loro conoscenza dell’ambiente azzurro in ruoli ancora da definire. La prossima settimana sarà cruciale anche per comprendere l’esatta definizione dei loro incarichi e il loro contributo specifico all’interno di questo nuovo e ambizioso progetto che sta prendendo forma in casa Italia. L’era Gattuso è alle porte, e con essa la speranza di un ritorno ai fasti del calcio italiano.