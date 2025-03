Montolivo contro Conceicao: «Fonseca ha fatto meglio di lui, vi spiego anche in che cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto a Sky, Riccardo Montolivo ha parlato del momento del Milan. Nello specifico, l’ex rossonero, ha fatto il paragone Conceicao-Fonseca.

LE PAROLE DI RICCARDO MONTOLIVO SUL MOMENTO DEL MILAN – «Contro il Como se prende il secondo gol non so se la riprende. Quarto posto? Difficile, Europa League possibile. Secondo me poi Conceiçao ha fatto peggio di Fonseca, per risultati e rendimento».