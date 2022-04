Montipò: «Sconfitta che brucia di più? Quella contro il Milan a San Siro». Le parole del portiere del Verona

Lorenzo Montipò, portiere dell’Hellas Verona, parla ai microfoni de L’Arena su questo finale di stagione e sulla sconfitta contro il Milan a San Siro. Le sue dichiarazioni.

«Vogliamo essere guerrieri fino alla fine. Perchè sarebbe bello essere ricordati per qualcosa di unico. Non siamo poi così lontani. E tutto può succedere. Sconfitta che brucia di più? La sconfitta di Milano contro il Milan. Brucia tantissimo ancora quel doppio vantaggio non concretizzato.»