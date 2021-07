Montella: «Vi dico cosa penso sull’arrivo di Maignan al Milan»

Montella ha espresso il suo pensiero: Maignan è un ottimo portiere ma non sarà mai al livello di Donnarumma

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’acquisto dei rossoneri di Mike Maignan in sostituzione del partente Donnarumma:

«E’ un portiere stratosferico, con una maturità incredibile per la sua età. E’ una soddisfazione per me averlo accompagnato in una fase della crescita. Il Milan ha preso un bravo portiere ma Gigio sarà il più forte per i prossimi 10 anni».