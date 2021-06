Montella: «Ho preferito Locatelli ad un esperto veterano»

Montella ha ricordato come lui abbia lanciato un giovanissimo Locatelli al posto di Riccardo Montolivo, veterano e capitano della squadra

Vincenzo Montella, intervistato dalla Rai, ha ricordato di quando, da allenatore del Milan, decise di lanciare Locatelli al posto di Montolivo nonostante la giovanissima età del centrocampista oggi al Sassuolo:

«Credo che un allenatore debba avere sempre la voglia di mettersi in gioco, rischiare e a me non è mai mancata. Poi certamente ho potuto fare degli errori, ma non solo. Penso a Firenze dove ho lanciato Castrovilli e Vlahovic, ma anche Sottil, che stava crescendo bene, e Ranieri. O al Milan dove ho affidato una maglia da titolare al giovane Locatelli preferendolo a un veterano come Montolivo. Poi ci sta alle volte confrontarsi con realtà che hanno idee diverse, ma non rinnego nulla di quanto fatto in passato».