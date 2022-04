Colombo: «Cessione Milan? La penso così»

Monica Colombo, invìtervenuta a Tutti Convocati ha detto la sua sulla cessione del Milan e il professionismo del calcio femminile

CESSIONE MILAN – «Sarebbe clamoroso non avvenisse il passaggio del Milan a Investcorp, salvo la riservatezza del caso, siamo praticamente su un treno in corsa. Gli acquirenti, a colpi di tweet, hanno ufficializzato la trattativa e anche #Elliott qualcosa ora lascia trapelare»

PERMANENZA ELIOTT – «La permanenza di Elliott nel Milan con una piccola quota al momento è ancora un’ipotesi»

MERCATO – «Da un lato c’è euforia perchè non è una svendita o un salto nel buio, ma un salto migliorativo. Non credo in un mercato alla PSG anche se dietro Investcorp c’è il mondo arabo.E’ piaciuto il progetto di sostenibilità di Elliott che vende un club ripulito da debiti»

PROFESSIONISMO FEMMINILE – «Il professionismo del CalcioFemminile ieri è passato alla seconda votazione, alla prima gli esponenti della LegaA avevano votato contro. Il calcio femminile era stato subito un cavallo di battaglia di Casini che però non aveva trovato grande solidarietà. I presidenti non erano entusiasti all’idea di aumentare i costi a livello di CalcioFemminile, considerandolo un business marginale rispetto al prodotto calcio maschile»