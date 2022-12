Mondiali Milan: il minutaggio dei rossoneri eliminati

Dei 7 giocatori del Milan impegnati al Mondiale in Qatar, Kjaer e De Ketelaere sono stati eliminati, il loro minutaggio

Il difensore rossonero è stato impegnato 65′ nella prima gara contro la Tunisia, per poi saltare i successivi due impegni per infortunio. Appena 15′ per De Ketelaere in Beglio Marocco, rimasto in panchina negli altri due impegni