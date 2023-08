Mondiali Femminili, l’Italia esce ai gironi: le parole del ct Bertolini. Sconfitta nell’ultima sfida di girone contro il Sudafrica

L’Italia Femminile esce ai gironi dei Mondiali a seguito della sconfitta contro il Sudafrica per 3-2. Queste le dichiarazioni della ct Milena Bartolini a Rai Sport:

LE PAROLE – «Dispiace molto perchè abbiamo lavorato duramente per riuscire a passare il girone e non ci siamo riuscite. Non credo mancasse l’intesa, è un gruppo che sta bene ma probabilmente è nata un po’ di paura, i 5 gol con la Svezia hanno tolto certezze. Il primo gol che ci siamo fatte noi ci ha fatto paura, noi stesse eravamo l’avversario principale. Rimpianti? Sono convinta delle scelte che ho fatto, sono le giocatrici migliori. Questa Nazionale ha un buon futuro, questo Mondiale aiuta a far crescere giocatrici e il calcio femminile si ritroverà. Futuro? Non ha importanza il mio quanto quello del movimento, che mi auguro cresca sempre di più. Spero di aver lasciato un’eredità».