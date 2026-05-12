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Mondiali 2026: Saelemaekers e De Winter volano negli USA con il Belgio. La lista dei convocati di Rudi Garcia
Il CT Rudi Garcia inserisce i due rossoneri nella lista dei pre-convocati dei Red Devils per la rassegna iridata in Nord America
Mentre il Milan si gioca il tutto per tutto in campionato per blindare un posto in Champions League, arrivano notizie importanti dal fronte internazionale. Come comunicato ufficialmente dalla federazione calcistica belga, il Commissario Tecnico Rudi Garcia ha diramato la lista dei pre-convocati per il prossimo Mondiale 2026, che si disputerà quest’estate tra Stati Uniti, Canada e Messico.
Tra i nomi scelti per rappresentare il Belgio figurano due pilastri della rosa di Massimiliano Allegri: Alexis Saelemaekers e Koni De Winter. Nonostante il momento complicato del club, entrambi i calciatori hanno convinto il tecnico francese a puntare su di loro per la spedizione americana. Per De Winter si tratta di una conferma importante nel cuore della difesa belga, mentre Saelemaekers si conferma un elemento di equilibrio fondamentale per lo scacchiere tattico dei Red Devils.
I due rossoneri, che saranno impegnati fino all’ultimo respiro nella corsa europea con il Diavolo, dovranno poi rispondere alla chiamata della nazionale per la fase finale della preparazione prima del debutto mondiale.