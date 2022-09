Mondiali 2022: niente vaccino Covid-19 obbligatorio per accedere

Ennesimo caso sui Mondiali in Qatar: per accedere agli impianti non sarà necessaria la vaccinazione, ma solo un tampone negativo

Non sarà obbligatorio essere vaccinati contro il Covid-19 per gli spettatori dei Mondiali 2022 in Qatar. Ennesima polemica attorno alla coppa del mondo in programma questo novembre e dicembre.

Come riportato dal comitato organizzatore e il governo qatariota, basterà presentare un tampone negativo all’arrivo nel paese ed effettuato al check in dal paese di partenza.