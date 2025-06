Mondiale per Club, pressioni alla FIFA: c’è anche il Milan! La notizia

Condividi via email

Mondiale per Club – Il Milan spinge insieme ad altri club per convincere la FIFA ad allargare la competizione

I club importanti esclusi dal Mondiale per Club starebbero spingendo per entrare a far parte alla prossima edizione del torneo. Tra le società che stanno facendo pressione alla FIFA sarebbe presente anche il Milan.

Il #MondialeperClub fa così schifo che – secondo @guardian – i club europei esclusi stanno spingendo con la #Fifa perché l’edizione 2029 sia allargata a 48 squadre e ne porti di più dai campionati del Vecchio Continente.



Pressioni sono state fatte da Barcellona, Liverpool,… — Giovanni Capuano (@capuanogio) June 11, 2025

Il giornalista Giovanni Capuano su X ha commentato così la notizia, sottolineando come forse questa competizione non sia poi così denigrata come tanti tifosi e addetti ai lavori sostengono.