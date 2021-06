Monchi (ds Siviglia): «Castillejo? In quel ruolo abbiamo tanti giocatori»

Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha smentito l’interesse del club andaluso per Samu Castillejo. Le sue dichiarazioni

Samu Castillejo non rientra nei piani del Siviglia. Lo conferma il direttore sportivo del club andaluso Monchi che, ai microfoni di Sky Sport, rilascia le seguenti dichiarazioni sull’esterno d’attacco del Milan.

«Per Castillejo non c’è nulla, ho letto che siamo interessati. Ma in quel ruolo abbiamo tanti calciatori: Ocampos, Suso, Lopez, Gomez. Quindi non c’è niente.»