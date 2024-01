Moncada a Sky: «Vinciamo insieme e cadiamo insieme. Mercato? Stiamo lavorando ma...»

Geoffrey Moncada, capo scouting del Milan, ha parlato a Sky prima di Udinese Milan: tutte le sue dichiarazioni

Moncada ha parlato a Sky nel pre-partita di Udinese Milan.

ULTIME PRESTAZIONI – «Penso che abbiamo lavorato tanto. Siamo più concentrati sulle partite e c’è un bello spirito. Vive bene il gruppo».

SUL GRUPPO – «Siamo sempre insieme, vinciamo insieme e cadiamo insieme. Vogliamo sviluppare il gruppo».

SUL MERCATO – «Lavoriamo sempre, guardiamo il mercato e siamo sulla stessa linea di Pioli. Dobbiamo avere calma, guardare bene i profili ed è un lavoro da fare ogni giorno».

COLPI IN DIFESA – «Lenglet, Kiwior, Brassier? In questo momento c’è da capire le situazioni dei club e dei giocatori. Ci sono che non sono usciti e altri che sono usciti. Dobbiamo capire la situazione prima di fare qualcosa».

RINNOVO JOVIC – «Parliamo dopo, vogliamo Luka lavori bene e che faccia gol con Giroud».