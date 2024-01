Il Milan è ospite dell’Udinese nella 21ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan vuole dare continuità in campionato alle tre vittorie consecutive per rimanere aggrappato alle prime posizioni. Rossoneri ospiti dell’Udinese.

Udinese Milan: il pre-partita

Ore 16.30 – 98° incontro in Serie A tra le due squadre: Milan in vantaggio nei precedenti con 42 vittorie a 19, un bilancio completato da 36 pareggi. Maggiore equilibrio nelle ultime otto partite disputate in Friuli, con tre successi a testa e due gare terminate in parità.

Ore 16.00 – In attacco tutto sulle spalle di Olivier Giroud, ancora panchina inizialmente per Jovic.

Ore 15.30 – Leao in cerca di gol sulla fascia sinistra. Dalla parte opposta ecco Pulisic.

Ore 15.00 – Loftus-Cheek agirà ancora nel ruolo di trequartista.

Ore 14.30 – A centrocampo uomini contati per Pioli. Davanti alla difesa tocca ancora a Reijnders e Adli.

Ore 14.00 – A completare il reparto difensivo c’è capitan Calabria sulla fascia destra.

Ore 13.30 – Al centro della difesa spazio ancora alla coppia Kjaer-Gabbia, con il neo arrivato dal Villarreal alla terza da titolare tra campionato e Coppa Italia.

Ore 13.00 – Confermato Theo Hernandez nel suo ruolo di terzino sinistro dopo il ritorno contro la Roma.

Ore 12.30 – Recuperati Florenzi e Sportiello dagli infortuni e Giroud che ha smaltito la febbre. Sempre assente, oltre ai lungodegenti, Marco Pellegrino che giocherà anche questo weekend con la Primavera (insieme a Bartesaghi). ATALANTA MILAN PRIMAVERA LIVE

Ore 12.00 – Stefano Pioli intenzionato a confermare il 4-2-3-1 anche per il match con l’Udinese.