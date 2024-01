Pagelle Udinese Milan: Jovic e Okafor spaccano la partita VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Udinese Milan

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Udinese Milan.

Maignan 6 – La sua partita imbocca una strada non voluta al 34′, quando l’arbitro Maresca interrompe tutto a causa di alcuni cori razzisti all’indirizzo del portiere del Milan. Lui lascia il campo, si toglie i guantoni, poi 4 minuti dopo ritorna tra i pali e tiene a galla i rossoneri in diverse occasioni con alcuni importanti interventi.

Calabria 5.5 – L’ingresso in campo di Thauvin spariglia le carte sul suo binario di competenza. Gli uno contro uno li patisce con l’esterno francese, Pioli corre ai ripari e inserisce Florenzi. Dal 75′ Florenzi SV.

Kjaer 5 – Si fa saltare troppo ingenuamente da Samardzic in occasione dell’1-1 dei friulani. Meno solido rispetto alle ultime uscite.

Gabbia 6.5 – Prende in mano lui le chiavi della difesa: almeno due interventi provvidenziali in scivolata che reggono l’urto e rendono più granitica la linea di Pioli.

Theo Hernandez 6 – Partita a due volti per il francese. Se in fase difensiva Ebosele gli crea qualche grattacapo di troppo e pasticcia sul 2-1 di Thauvin, in fase offensiva mette il sigillo con un doppio assist per Loftus-Cheek e sul gol di Jovic.

Adli 5.5 – Il centrocampo del Milan traballa troppo al Bluenergy Stadium. Tanti, troppi spazi concessi agli avversari. Anche in regia è meno preciso del solito.

Reijnders 5 – Totalmente fuori fase: registra male i meccanismi a centrocampo e spalanca praterie alle avanzate dell’Udinese. Sul gol di Samardzic prima, troppo molle sul 2-1 di Thauvin poi. Dal 68′ Okafor 7 – Mette il marchio sui 3 punti.

Pulisic 6 – Solita partita di sacrificio, generosità, anche se in fase offensiva non incide. Dal 75′ Jovic 7 – L’Uomo della Provvidenza dalla panchina.

Loftus-Cheek 7 – Pioli lo vuole lì, presente, incisivo nella manovra offensiva. E dopo Empoli replica, con un gol quasi fotocopia. Ma è la risposta, la conferma dell’intuizione del suo allenatore.

Leao 6 – Da una sua verticale prende forma l’azione che porta al gol di Loftus-Cheek. Va a lampi, ma quando si accende diventa determinante. Dal 90’+4′ Musah SV.

Giroud 6.5 – Sciupa due importanti occasioni in area di rigore nel primo tempo (non da lui). La sua partita inizia dall’80’: coglie la traversa e poi Jovic insacca. Si guadagna il corner da cui scaturisce il 3-2 di Okafor ed è lui a servirgli di testa la sponda.

All. Pioli 7 – Il cuore rossonero è uscito fuori. Reazione rabbiosa, la vince lui con i cambi dalla panchina.