Moncada a Sky: «Contenti del mercato fatto e fiduciosi per la partita di stasera. Su Gimenez e Joao Felix...»

Moncada, DT del Milan, ha parlato a Sky nell’immediato pre-partita della gara di oggi a San Siro contro il Feyenoord: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky prima di Milan-Feyenoord, Moncada, DT dei club rossonero, ha dichiarato:

PAROLE – «Siamo contenti, tutti sono qua oggi. Abbiamo sbagliato la prima partita, oggi siamo a Milano e dobbiamo fare qualcosa di importante: siamo offensivi ed è giusto perchè dobbiamo fare due gol. Sino fiducioso per la partita. Gimenez? Lo conosciamo da tanti anni, abbiamo lavorato con lui e il procuratore prima. Era difficile, dobbiamo sempre un po’ litigare con i club olandesi. Lui adesso deve fare il lavoro, conosce bene la squadra e i difensori avversari. Joao Felix? Mancava un giocatore di creatività nella squadra e il mister lo conosce molto bene. La sua permanenza dipende anche da lui: vedremo come sarà alla fine del mercato. Giocatore importante per noi che ha portato qualcosa di diverso alla squadra».