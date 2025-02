Moncada a Sport Mediaset: «Fondamentale acquistare un 9 come Santiago Gimenez, Coppa Italia importante. Su Joao Felix...»

Moncada, DT del Milan, ha parlato poco prima della gara dei quarti di finale in Coppa Italia contro la Roma: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sport Mediaset prima di Milan-Roma di Coppa Italia, Moncada ha dichiarato:

PAROLE – «Era molto importante fare qualcosa sul mercato. Abbiamo cambiato un po’ di giocatori, cambiando un po’ di profili e la struttura della squadra per dare al mister più opzioni. E le aspettative sono alte, iniziando dal vincere la partita di questa sera, c’è la Coppa Italia, la Champions League, in campionato dobbiamo tornare. Era importante fare qualcosa sul mercato. Santiago Gimenez? Era difficile. Lo conoscevamo dai tempi dei Cruz Azul, abbiamo sempre avuto contatti con lui e in questo mercato sapevamo che c’era possibilità di prenderlo. Poi con i club olandesi è sempre difficile, lo avevamo visto anche con Reijnders. Gimenez ha fatto un grande lavoro, ha spinto tanto per venire con il suo agente. È un profilo che conosciamo e che volevamo. Mia idea? Nono, ma era importante fare un numero 9 e Santi è un profilo così. Riscatto Joao Felix? Dipende da noi, da lui. C’è sempre una possibilità. Col Chelsea abbiamo veramente un bel rapporto, vediamo in estate. Coppa Italia? Tutti sono obiettivi per noi. Stasera possiamo andare in semifinale: è molto importante. Chukwueze resta con noi, è un’altra possibilità sulla destra».