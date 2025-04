Moncada Milan, permanenza o addio con l’arrivo di Paratici? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi

Moncada Milan, l’imminente arrivo di Fabio Paratici come direttore sportivo del club rossonero non cambia il futuro del dirigente: permanenza certa

Come riferito da TMW, e in particolare dal giornalista Marco Conterio, l’imminente arrivo di Fabio Paratici, ex Juve, come prossimo direttore sportivo del Milan (con le parti che ieri hanno raggiunto l’intesa verbale) non cambia il futuro di Geoffrey Moncada.

Fabio Paratici sarà il prossimo ds del Milan. Arriverà col suo staff e resterà anche Moncada. C’è attesa per l’ufficialità.