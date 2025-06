Moncada Milan, quale sarà il suo ruolo con l’arrivo di Tare? Furlani: «Ce ne sono pochi come lui, posso confermare che…». Le ultimissime

Intervenuto durante l’incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera, Giorgio Furlani, AD del Milan, ha fatto il punto sulla figura di Moncada.

«Geoffrey è con il Milan da sette anni, è una risorsa importantissima. È cresciuto e rimane il direttore tecnico: come conosce i calciatori in Francia e tantissimi altri posti, come riesce a identificare talenti in giro per il mondo, ce ne sono pochi. Rimane nel Milan e rimane centrale nel nostro progetto».