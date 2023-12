Moncada analizza la retrocessione in Europa League: «Dovevamo fare meglio in queste partite». Le parole a Milan Tv

Moncada ha parlato a Milan Tv della retrocessione del Milan in Europa League. Ecco le sue parole.

PAROLE – «Peccato perché siamo stati veramente vicini al passaggio del turno; era importante per noi. Siamo arrivati a 8 punti come il PSG. Magari dovevamo fare meglio nelle prime due partite in cui abbiamo sbagliato qualche situazione. Ora dobbiamo tornare forti sul campionato. Veramente un peccato per la Champions perché ci siamo andati molto vicini»

