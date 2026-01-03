Modric eterno: è lui l’MVP di Cagliari Milan. La scelta dei tifosi rossoneri

Modric, il centrocampista croato è stato eletto dai tifosi rossoneri come il migliore in campo della sfida di ieri sera contro il Cagliari

Mentre il gol di Rafael Leão ha regalato al Milan i tre punti e la vetta della classifica, il popolo rossonero non ha avuto dubbi su chi sia stato il vero padrone del campo alla Unipol Domus. Con il 51% dei voti espressi su AC Milan Official App, Luka Modrić è stato eletto MVP del match, superando lo stesso Leão, Rabiot e De Winter.

Modric, una sinfonia in mezzo al campo

Nonostante i 40 anni, il croato ha offerto una lezione di calcio totale, agendo da playmaker e frangiflutti con una naturalezza disarmante. La sua capacità di dettare i tempi di gioco è stata la chiave per disinnescare la pressione iniziale del Cagliari.

I numeri della sua serata sarda confermano il dominio tecnico:

Precisione chirurgica: 69 passaggi riusciti, orchestrando ogni ripartenza rossonera.

69 passaggi riusciti, orchestrando ogni ripartenza rossonera. Sacrificio difensivo: Non solo classe, ma anche sostanza con 3 tackle vincenti e 3 respinte , a dimostrazione di una condizione fisica ancora invidiabile.

Non solo classe, ma anche sostanza con e , a dimostrazione di una condizione fisica ancora invidiabile. Pericolo costante: Ha sfiorato il gol nel finale con una punizione rasoterra che ha richiesto un miracolo di Caprile.

Il leader di Allegri

Modrić si sta rivelando il fulcro del progetto tattico di Massimiliano Allegri per questo 2026. Già premiato come MVP del mese di ottobre, il numero 10 rossonero continua a essere il punto di riferimento per i compagni più giovani, garantendo quella visione di gioco che ha fatto la differenza nei momenti di massima spinta del Cagliari.