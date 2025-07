Modric ha terminato le visite mediche con il Milan, ora procederà con il resto dell’iter burocratico

Un colpo di mercato che ha del clamoroso e che promette di infiammare la prossima stagione del calcio italiano. Luka Modric, il pluripremiato centrocampista croato, vincitore del Pallone d’Oro e leggenda del Real Madrid, ha completato le sue visite mediche con il Milan. L’iter per la sua idoneità sportiva è in corso e, una volta ottenuta, il talentuoso regista potrà procedere con la firma del contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi.

L’arrivo di Modric, conosciuto in tutto il mondo per la sua visione di gioco sublime, la capacità di dettare i tempi, la precisione nei passaggi e un’eleganza in campo ineguagliabile, rappresenta un’aggiunta di straordinario valore per i rossoneri. Dopo anni di successi e trofei vinti con la maglia del Real Madrid, dove è stato un pilastro fondamentale nel dominio europeo dei Blancos, il campione croato è pronto a intraprendere una nuova avventura in Serie A, portando la sua immensa esperienza e il suo carisma al servizio del Diavolo.

Questa mossa di mercato, sebbene per molti inaspettata data l’età anagrafica del giocatore (38 anni), testimonia la volontà del Milan di rinforzare la squadra con elementi di comprovata qualità e leadership. L’esperienza di Modric, abituato a calcare i palcoscenici più prestigiosi del calcio mondiale, sarà preziosa non solo in campo, ma anche nello spogliatoio, fungendo da mentore per i giovani talenti e contribuendo a innalzare ulteriormente il livello di competitività della rosa.

Per il Diavolo, l’ingaggio di un profilo così iconico e vincente non è solo un acquisto tecnico, ma anche un’operazione che rafforza il brand a livello globale. L’eco mediatica generata da un trasferimento di questa portata è enorme e riaccende l’entusiasmo tra i tifosi del club meneghino, ansiosi di vedere il fuoriclasse croato all’opera. L’attesa è ora tutta per l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve dopo il via libera medico. Con Modric, il centrocampo del Milan acquisisce una dimensione internazionale e una qualità che pochi altri club possono vantare, proiettando i rossoneri verso una stagione da protagonisti.