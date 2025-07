Parolo, un posto nel Milan: l’ex calciatore firmerà con i rossoneri

Parolo entrerà a far parte del Milan. Diventerà allenatore di una delle squadre giovanili dei rossoneri

Il panorama calcistico giovanile si prepara ad accogliere un volto noto con un ruolo inedito: Marco Parolo, l’ex centrocampista della Nazionale italiana e pilastro di squadre come Lazio, Cesena e Parma, è pronto a intraprendere la sua carriera da allenatore. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Parolo siederà sulla panchina dell’Under 16 del Milan, con le firme che sono attese nei prossimi giorni per ufficializzare l’accordo.

L’arrivo di Parolo, noto per la sua intelligenza tattica, la sua leadership in campo e la capacità di recuperare palloni preziosi, rappresenta un innesto significativo per il settore giovanile del Diavolo. Dopo una carriera da calciatore lunga e ricca di successi, che lo ha visto vestire per 36 volte la maglia azzurra e distinguersi per la sua dedizione e professionalità, Parolo è pronto a mettere la sua esperienza al servizio delle giovani promesse rossonere.

La sua transizione dai campi da gioco alla panchina segue un percorso già intrapreso da molti ex campioni, desiderosi di trasmettere il proprio bagaglio di conoscenze alle nuove generazioni. La scelta del club lombardo di affidargli la categoria Under 16 sottolinea la fiducia nelle sue capacità di formare e guidare i talenti in erba. Questa categoria è cruciale per lo sviluppo dei giovani calciatori, un periodo in cui si affinano le basi tecniche, tattiche e mentali.

Per il Milan, l’ingaggio di un profilo come Parolo rientra in una strategia più ampia di potenziamento del proprio vivaio, da sempre considerato uno dei fiori all’occhiello della società. L’obiettivo è chiaro: coltivare i futuri campioni che un giorno potrebbero calcare i campi di San Siro con la prima squadra del club milanese. L’esperienza di Parolo, che ha calcato i palcoscenici più importanti del calcio italiano ed europeo, sarà fondamentale per insegnare ai giovani non solo le dinamiche di gioco, ma anche l’importanza della disciplina, del sacrificio e della mentalità vincente.

L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi e gli addetti ai lavori, curiosi di vedere come l’ex centrocampista tradurrà la sua visione del calcio nel ruolo di allenatore. La sua figura carismatica e la profonda conoscenza del gioco lo rendono un candidato ideale per ispirare e far crescere la prossima generazione di calciatori del Milan. L’ufficialità è ormai imminente, e con essa si aprirà un nuovo ed entusiasmante capitolo nella carriera di Marco Parolo, questa volta alla guida dei giovani talenti del Diavolo.