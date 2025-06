Modric, sentite Sucic a La Gazzetta: «Non mi piace paragonarmi a qualcuno»

Modric al Milan, Sucic all’Inter. Nuovi croati in città. Il calciatore nerazzurro ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport

A livello tecnico, si sente più simile a Marcelo Brozovic, Luka Modric o Mateo Kovacic. Questa la domanda posta a Petar Sucic, nuovo calciatore dell’Inter, intervistato da La Gazzetta dello Sport. Tirato in ballo anche Luka Modric che si appresta a diventare un calciatore del Milan.

LE PAROLE – «Non mi piace parlare di me stesso o paragonarmi a qualcuno, perché poi la gente magari pensa: “Questo si crede Messi…”. Io non sono fatto così. Quando dicono che sono il nuovo Brozo, rispondo che voglio solo essere me stesso. La miglior versione di me stesso. Posso ì giocare come numero 6 o numero 8, mezzala come dite in Italia, ma posso anche stare nella posizione più centrale. Cerco di essere un giocatore moderno e duttile e per l’Inter faccio tutto ciò che serve, anche perché mi trovo dentro al miglior centrocampo del mondo. Da qualunque lato ti giri, c’è qualità».