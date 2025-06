Il Real Madrid rilancia la sua corsa al Mondiale per Club: vittoria di carattere contro il Pachuca. La gara di Modric

Il Real Madrid si sblocca al Mondiale per Club e batte 3-1 il Pachuca: mezzora per Luka Modric. Il centrocampista è promesso sposo del Milan

Il Real Madrid dimostra la sua resilienza e la sua fame di vittoria nel Mondiale per Club, rialzando la testa dopo un esordio non proprio brillante. Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Al Hilal, i Blancos di Xabi Alonso hanno saputo reagire con determinazione, conquistando una vittoria fondamentale per 3-1 contro i messicani del Pachuca. Questa partita, tutt’altro che semplice nonostante il risultato finale, ha messo in luce il carattere della squadra madrilena.

La sfida si è complicata fin dai primi minuti, con il Real Madrid che si è trovato a fronteggiare una situazione di svantaggio numerico già al 7° minuto. L’espulsione di Asencio ha costretto i Blancos a giocare per quasi tutta la partita in inferiorità numerica, un ostacolo non indifferente contro una squadra dinamica come il Pachuca. Nonostante la prestazione non sia stata definita “ottima” in termini di gioco espresso, l’efficacia e la concretezza hanno prevalso.

La capacità del Real Madrid di capitalizzare le occasioni create è stata la chiave del successo. I gol che hanno sigillato la vittoria portano le firme di tre dei talenti più promettenti della squadra: Jude Bellingham, l’instancabile motore del centrocampo, Arda Guler, che continua a dimostrare il suo enorme potenziale, e l’inarrestabile Federico Valverde, la cui spinta offensiva è sempre un pericolo per gli avversari. Queste reti hanno permesso ai Blancos di portarsi su un rassicurante vantaggio di tre gol, mettendo al sicuro il risultato nonostante il Pachuca sia riuscito a segnare il gol della bandiera con Montiel.

Un momento particolarmente significativo per i tifosi e gli addetti ai lavori è stato l’ingresso in campo di Luka Modric. Il capitano del Real Madrid, entrato al minuto 60, ha giocato una mezz’ora importante, dimostrando ancora una volta la sua classe e la sua visione di gioco. L’attenzione su Modric è amplificata dalle recenti voci di mercato che lo vedono come un “promesso sposo” del calciomercato Milan al termine di questo torneo, aggiungendo un ulteriore strato di interesse alle sue prestazioni.

Questa vittoria contro il Pachuca non solo rilancia le ambizioni del Real Madrid nel Mondiale per Club, ma manda anche un messaggio forte alle altre squadre: la mentalità vincente dei Blancos è intatta, e la capacità di superare le avversità, anche in inferiorità numerica, è una delle loro armi più affilate. La strada verso la finale è ancora lunga, ma il Real Madrid ha dimostrato di avere le carte in regola per puntare al titolo.