Modric e la voglia di Champions: ritorno da record. In panchina con l’Atalanta, in campo già con Genoa e Cagliari

Modric in soccorso del Milan: il campione croato sarà in panchina contro l’Atalanta e potrebbe essere a disposizione con Genoa e Cagliari

Nonostante i 40 anni, Luka Modrić ha dimostrato di essere un leader indistruttibile, smentendo chi dava per conclusa la sua stagione dopo l’infortunio allo zigomo. Il fuoriclasse croato non ha intenzione di farsi mettere i piedi in testa dalla sfortuna e punta a un rientro record per trascinare il Milan verso la qualificazione in Champions League. La sua determinazione è legata anche al desiderio di mantenere aperto il proprio futuro professionale, con la permanenza in rossonero che diventerebbe molto più probabile in caso di raggiungimento dell’obiettivo europeo sotto la guida di Massimiliano Allegri.

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Modric e il programma a Milanello: maschera e palestra

Il percorso verso il rientro è iniziato ufficialmente ieri a Carnago, con tappe serrate raccontate dalla Gazzetta dello Sport:

Mattinata in clinica : Modrić si è recato presto alla Madonnina per la rimozione dei punti di sutura.

: Modrić si è recato presto alla Madonnina per la rimozione dei punti di sutura. Colazione a Milanello : Alle ore 10:00 il croato era già nel centro sportivo per incontrare i compagni e iniziare la fisioterapia.

: Alle ore 10:00 il croato era già nel centro sportivo per incontrare i compagni e iniziare la fisioterapia. Lavoro specifico : Attualmente il focus è sul riassorbimento del gonfiore facciale tramite esercizi in palestra.

: Attualmente il focus è sul riassorbimento del gonfiore facciale tramite esercizi in palestra. Maschera protettiva : Tra una settimana è prevista una visita decisiva per procedere alla creazione della protezione personalizzata, fondamentale anche in ottica Mondiali.

: Tra una settimana è prevista una visita decisiva per procedere alla creazione della protezione personalizzata, fondamentale anche in ottica Mondiali. Tabella di marcia : Sebbene Luka scalpiti per esserci già contro l’ Atalanta , l’obiettivo realistico è la panchina contro il Genoa o il rientro in campo nell’ultima giornata contro il Cagliari .

: Sebbene Luka scalpiti per esserci già contro l’ , l’obiettivo realistico è la panchina contro il o il rientro in campo nell’ultima giornata contro il . Tempi dimezzati: Il recupero lampo stimato è di sole due o tre settimane, a fronte delle sei previste inizialmente dopo l’operazione.