Modric sceglie la maglia numero 14? Tutti i precedenti nella storia del Milan. Tanti i nomi illustri

Modric, in procinto di diventare un nuovo calciatore rossonero, prenderà la maglia numero 14: tutti i precedenti

È il giorno di Luka Modrić al Milan! Il campione croato ha ufficialmente iniziato la sua avventura italiana con i rossoneri, una giornata intensa che lo ha visto impegnato tra visite mediche, l’ottenimento dell’idoneità sportiva e la firma sul contratto a Casa Milan. L’arrivo di Modrić non è solo un colpo di mercato, ma un vero e proprio investimento in esperienza e leadership per un gruppo che, specialmente nelle ultime due stagioni, ha mostrato lacune in termini di continuità e carattere.

Il fuoriclasse croato, vincitore del Pallone d’Oro e leggenda del calcio mondiale, ha scelto un numero di maglia che porta con sé una storia recente di successi: il numero 14. Questa scelta è particolarmente significativa, dato che nelle ultime due annate questa maglia è stata indossata con grandi risultati personali da Tijjani Reijnders, un giocatore che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi milanisti.

L’innesto di Modrić, con la sua visione di gioco impareggiabile, la sua calma sotto pressione e la sua capacità di dettare i ritmi a centrocampo, è destinato a trasformare il Milan. La sua presenza in campo e nello spogliatoio sarà fondamentale per infondere quella mentalità vincente che spesso è mancata nei momenti cruciali. I tifosi si aspettano che il suo arrivo porti una ventata di freschezza tattica e una maggiore solidità emotiva, aspetti cruciali per competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa.

L’acquisto di Modrić sottolinea le ambizioni del Milan di tornare ai vertici del calcio europeo. La sua leadership sarà cruciale per i giovani talenti in squadra, offrendo un esempio di professionalità e dedizione. La sua comprovata capacità di gestire la pressione delle partite più importanti lo rende il profilo ideale per guidare una squadra che punta a riconquistare lo Scudetto e a fare strada in Champions League.

Storie di Maglie e di Numeri: Tutti i Numero 14 della Storia Rossonera

Il numero 14 ha una storia ricca di volti e storie nel Milan, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Prima di Modrić, diversi giocatori hanno indossato questa maglia, alcuni lasciando un segno indelebile, altri meno. La lista dei calciatori che hanno avuto l’onore di vestire la maglia numero 14 del Milan include nomi che risuonano nella memoria dei tifosi rossoneri:

(2023-25): L’ultimo detentore, con prestazioni eccellenti. Bakayoko (2018-19 e dal 2021 al 2023): Un centrocampista fisico con due parentesi in rossonero.

(2016-17): Un tocco di classe a centrocampo. Albertazzi (2014-15): Difensore cresciuto nelle giovanili.

(2013-14): Un attaccante sloveno con un buon tiro. Salamon (2012-13): Difensore polacco.

(2011-12): Centrocampista di rottura, molto amato dai tifosi. Strasser (2010-11): Giovane promessa.

(2008-09): Centrocampista uruguaiano. Vogel (2005-06): Centrocampista svizzero.

(dal 2002-03 al 2004-05): Difensore croato, roccioso e affidabile. Jose Mari (2001-02): Attaccante spagnolo.

(dal 1998-99 al 1999-00): Difensore argentino, grande carisma. Weah (1997-98): La leggenda liberiana, Pallone d’Oro e idolo assoluto.

(1996-97): Difensore olandese. Lentini (1995-96): Ala talentuosa, uno degli acquisti più costosi dell’epoca.

Ora, con Luka Modrić, il numero 14 del Milan si prepara ad accogliere un’altra pagina di storia calcistica. L’aspettativa è che il suo arrivo possa essere il catalizzatore per una stagione di grandi successi e che la sua maglia diventi un simbolo di rinascita e vittorie per il club rossonero.