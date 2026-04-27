Modric, presente nella doppia fase anche in Milan Juventus: tutti i numeri della sua prestazione

Modric è uscito all’80’ di Milan-Juventus a causa di un colpo subito alla testa. Questi i suoi numeri nei minuti in cui è stato in campo!

Il big match di ieri sera tra Milan e Juventus ha lasciato in dote non solo emozioni sul campo, ma anche apprensione per le condizioni di uno dei protagonisti più attesi: Luka Modric. Il fuoriclasse croato è stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde all’80’ minuto, a seguito di un duro scontro di gioco che ha fatto scattare immediatamente l’allarme per lo staff medico.

L’episodio: scontro con Locatelli e cambio forzato

La partita di Modric si è interrotta bruscamente dopo un contrasto aereo con Manuel Locatelli. Nel corpo a corpo, il numero 10 ha subito un colpo alla testa che ha reso necessario il cambio immediato. Nonostante il calciatore sia uscito sulle proprie gambe, l’entità del trauma cranico verrà valutata nelle prossime ore attraverso i protocolli sanitari standard per escludere complicazioni. Fino a quel momento, la sua prova era stata l’ennesima dimostrazione di eleganza e precisione tattica.

I numeri di Modric: una regia quasi perfetta

Nonostante l’uscita anticipata, le statistiche confermano l’impatto totale di Modric sulla manovra. Il croato ha gestito il ritmo del centrocampo con una precisione chirurgica: 53 passaggi riusciti su 58 (91%), con una distribuzione equa tra la propria metà campo (93% di precisione) e quella avversaria (90%).

Particolarmente impressionante è stata la sua visione di gioco nel lungo raggio, completando 6 lanci lunghi su 7. Con 64 tocchi totali e un solo controllo fallito, Modric si è confermato il fulcro dinamico della squadra, perdendo il possesso in appena 6 occasioni in 80 minuti di gioco ad alta intensità.

Fase difensiva e duelli

Oltre alla qualità in fase di possesso, il contributo di Modric è stato prezioso anche in interdizione:

Recuperi: 3

3 Duelli a terra vinti: 3 su 6

3 su 6 Duelli aerei: 100% di successo (1 su 1)

100% di successo (1 su 1) Intercetti: 1

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