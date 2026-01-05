Modric è già tra i grandi del Milan: i numeri non mentono, che impatto del croato in Serie A!

Modric, il centrocampista è già tra i grandi del Milan: impatto clamoroso del croato in Serie A. I numeri dell’ex Real Madrid non mentono

Il secondo posto del Milan nel 2026 ha un volto e un numero ben precisi: quelli di Luka Modric. Arrivato in estate a parametro zero dopo tredici stagioni leggendarie al Real Madrid, il fuoriclasse croato ha impiegato pochissimo tempo a trasformarsi nel leader tecnico e carismatico della squadra di Massimiliano Allegri.

Modric, i numeri del “Regista Totale”

Nonostante i 40 anni suonati, Modric sta riscrivendo le gerarchie del centrocampo in Serie A. Allegri lo ha posizionato davanti alla difesa, affidandogli le chiavi della manovra, e la risposta è stata una lezione di calcio continua:

Miglior passatore d’Italia: Con 1083 passaggi riusciti (oltre il 90% di precisione), Luka guida la classifica della Serie A, davanti a Locatelli e Bastoni.

Con (oltre il 90% di precisione), Luka guida la classifica della Serie A, davanti a Locatelli e Bastoni. Non solo qualità: La sorpresa riguarda la fase difensiva. Modric è tra i migliori per palloni rubati (36) e intercettati, grazie a un senso della posizione che gli permette di leggere le giocate avversarie con un secondo di anticipo.

“Ero milanista per Boban”: il patto con i tifosi

In una recente intervista al Corriere della Sera, Modric ha svelato le radici del suo legame con il Diavolo, nato durante l’infanzia quando indossava la tuta rossonera regalatagli dal padre.

PAROLE – «Ero milanista per via dell’eroe della mia infanzia: Zvonimir Boban. Sognavo questo stadio e questa maglia da quando ero piccolo. Sono venuto qui per vincere e lo Scudetto è possibile: al Milan si gioca solo per arrivare primi».