Modric Milan, Vieri esalta la leggenda del calcio mondiale: le sue parole stanno rimbalzando sul web.

L’entusiasmo per l’arrivo imminente di Luka Modric al Milan è palpabile, e tra le voci più autorevoli che commentano il colpo a parametro zero c’è quella di Christian “Bobo” Vieri. L’ex attaccante, in un’intervista al Corriere della Sera nei giorni scorsi, non ha usato mezzi termini per esprimere la sua convinzione sulla riuscita dell’operazione, sottolineando il livello tecnico del centrocampista croato in relazione al contesto della Serie A.

“È un’occasione unica. Per un anno io lo prendo, eccome”, ha dichiarato Vieri, evidenziando come l’esperienza e la classe di un giocatore come Modric siano un valore aggiunto inestimabile per qualsiasi squadra. Ma l’affermazione più colorita e destinata a far discutere è arrivata poco dopo: “In Italia uno della sua classe può giocare 40 gare con la sigaretta in bocca“. Una frase che, pur nella sua iperbole, intende sottolineare la superiorità tecnica di Modric e la sua capacità di gestire i ritmi e le pressioni del campionato italiano con una facilità disarmante, quasi senza sforzo.

Vieri, con la sua consueta schiettezza, ha voluto mettere in risalto come la qualità pura di Modric, unita alla sua intelligenza tattica e alla visione di gioco, gli permetterà di fare la differenza nonostante i 39 anni che compirà a settembre. Il suo ruolo non sarà solo quello di dare geometrie in campo, ma anche di fare da chioccia per i giovani talenti del Milan. “Indicherà ai giovani la strada migliore per diventare calciatori veri”, ha aggiunto Vieri, rimarcando l’importanza della leadership e del carisma del Pallone d’Oro 2018.

L’ex bomber vede in Modric non solo un rinforzo tecnico, ma anche un faro per lo spogliatoio, un giocatore capace di alzare il livello di professionalità e mentalità dell’intera squadra. Un messaggio chiaro a chi pensa che l’età del croato possa essere un limite: per Vieri, la classe non ha data di scadenza, specialmente in un campionato come la Serie A, dove la tattica spesso prevale sull’intensità fisica, esaltando così le doti dei fuoriclasse puri.